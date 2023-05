António Vitorino perde na primeira ronda para o lugar de direção da OMI

António Vitorino foi ultrapassado pela principal adversária, na primeira ronda de votações, com uma vantagem considerável.





A primeira ronda de votações terminou ao final da manhã desta segunda-feira em Genebra, na Suíça, com 67 votos para o português e 98 votos para a adversária. O vencedor precisa de ter dois terços dos votos e a eleição pode ir até à quarta ronda.





Fundada em 1951, a OIM tem cerca de 19 mil funcionários e quase 560 representações em 171 países.



Como agência da Organização das Nações Unidas, a OIM é a principal estrutura intergovernamental no campo das migrações, estando comprometida com o princípio de que a migração humana e ordenada beneficia os migrantes e a sociedade.



A OIM recebeu o estatuto de observadora permanente na Assembleia-Geral da ONU em 1992 e, posteriormente, um acordo de cooperação entre a OIM e a ONU foi assinado em 1996.



A OIM ingressou no sistema da ONU em setembro de 2016, após a assinatura de um acordo de relacionamento.





A agência atua ainda em situações de emergência, focando-se em desenvolver a resiliência de migrantes, especialmente em situação de vulnerabilidade, assim como capacitando os Governos para gerir todas as formas e impactos da mobilidade.



A organização é guiada pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, incluindo a defesa dos Direitos Humanos universais.