Antony Blinken regressa hoje a Israel

Esta visita de Antony Blinken acontece num momento em que Telavive tem em curso a preparação de uma ofensiva na Faixa de Gaza, enclave palestiniano controlado pelo Hamas, que já provocou o êxodo caótico de milhares de pessoas.



O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, avançou que Blinken irá novamente encontrar-se com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e com outros altos funcionários israelitas para abordar os contactos estabelecidos e os últimos acontecimentos do conflito entre Israel e o movimento islamista palestiniano Hamas.



Aliado tradicional de Israel e um dos atores internacionais mais envolvidos nos esforços para um desagravamento da atual crise, incluindo no campo humanitário, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos esteve na última quinta-feira em Israel para manifestar o apoio e a solidariedade de Washington após o ataque surpresa e sem precedentes perpetrado a 7 de outubro pelo Hamas contra o Estado judaico.



Tal como os seus aliados europeus, Washington procura sobretudo evitar que o conflito se alastre a outras zonas do Médio Oriente, nomeadamente a abertura de uma segunda frente de guerra com o movimento xiita libanês Hezbollah, ao mesmo tempo que manifesta um apoio inabalável a Israel e ao seu "direito de se defender".