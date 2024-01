Antony Blinken repete périplo pelo Médio Oriente entre receios de expansão do conflito

Segundo um responsável norte-americano ouvido pela agência, Antony Blinken parte na noite desta quinta-feira em viagem, não sendo ainda conhecidas todas as etapas e datas., a 7 de outubro, e a sua quarta visita à região.Na quarta-feira, o porta-voz do corpo diplomático norte-americano, Matthew Miller, declarou que nenhum país tem "interesse numa escalada" da guerra., acrescentou.Também na quarta-feira, Antony Blinken debateu ao telefone com a homóloga francesa, Catherine Colonna, "a importância de medidas para evitar que o conflito em Gaza se alastre, incluindo medidas para reduzir a tensão na Cisjordânia e para evitar uma escalada no Líbano e no Irão".

Com o reacender da guerra, o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, o Secretário da Defesa, Lloyd Austin, e o presidente Joe Biden também visitaram a região.

Os receios de que a guerra entre Israel e o Hamas possa envolver todo o Médio Oriente aumentaram comque participavam em cerimónias de homenagem ao general Qassem Soleimani, morto num ataque norte-americano há quatro anos.Este atentado foi reivindicado na tarde desta quinta-feira pelo autoproclamado Estado Islâmico.

EUA ameaçam Houthis mas querem evitar ataques diretos

Poucas horas depois das explosões no Irão, os Estados Unidos e 12 dos seus aliados emitiram um aviso por escrito aos Houthis do Iémen, que têm vindo a realizar ataques quase diários com mísseis, drones e navios a embarcações comerciais."A nossa mensagem é clara:", afirmaram os responsáveis da Casa Branca num comunicado divulgado quarta-feira, um dia depois de o grupo dinamarquês Maersk ter anunciado que iria suspender as operações no Mar Vermelho."Os Houthis vão sofrer as consequências se continuarem a ameaçar vidas, a economia global e o livre fluxo de comércio nas vias navegáveis críticas da região", acrescentou o comunicado.Apesar da firmeza da mensagem,para impedir a escalada do conflito no Médio Oriente.

"Gaza é território palestiniano e continuará a sê-lo"

Antes da visita de Blinken a Israel, o enviado especial Amos Hochstein, que no passado ajudou a mediar negociações marítimas entre Israel e o Líbano, deverá estabelecer algumas bases. Segundo a, deverá focar-se especificamente noA visita de Blinken ocorre também na mesma altura em que Israel enfrenta uma batalha legal no Tribunal Internacional de Justiça da ONU, depois de a África do Sul ter apresentado um processo em que acusa o regime israelita de genocídio. A audiência, marcada para 11 e 12 de janeiro, poderá trazer algum desconforto aos EUA, que têm apoiado Israel desde o início da guerra.A Casa Branca tem insistido que, já que Israel continua a deixar entrar combustível e bens essenciais em Gaza, a permitir o restabelecimento do acesso à Internet e a concordar com a abertura de passagens para a saída de civis.Os Estados Unidos têm, porém, denunciado as posições extremas dos ministros israelitas que apelam ao regresso dos colonos judeus a Gaza após a atual guerra e que pretendem "encorajar" a população palestiniana a emigrar.Na terça-feira, o Departamento de Estado norte-americano distanciou-se das recentes declarações dos ministros israelitas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, que defendem a deslocação dos palestinianos como solução para a crise., vincou Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

c/ agências