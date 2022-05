Antony Blinken vai revelar a posição dos EUA em relação à China

O secretário de Estado norte-americano devia ter feito este discurso antes da visita de Biden à Coreia do Sul e ao Japão, a primeira deslocação ao continente asiático desde que tomou posse em janeiro de 2021, mas a intervenção seria adiada depois de Blinken ter testado positivo à covid-19.



A intervenção, que deve ser proferida a partir de uma universidade de Washington, deve estabelecer de forma clara a posição dos Estados Unidos em relação à China, segundo fontes próximas de Blinken, citadas pelas agências internacionais.



Com uma posição reforçada, ao ter orquestrado a mobilização ocidental contra a Rússia na sequência da invasão da Ucrânia, Joe Biden, para quem o confronto dos Estados Unidos com a China é o grande tema geopolítico dos próximos anos, foi ao continente asiático para reafirmar as ambições norte-americanas nesta zona geográfica.



Na segunda-feira, em declarações no Japão, Biden pareceu romper com anos de uma “ambiguidade estratégia” ao ter afirmado que os Estados Unidos defenderiam militarmente Taiwan caso a China invadisse a ilha.



Posteriormente, a administração de Biden assegurou que a posição norte-americana sobre esta matéria não tinha evoluído.



Pequim considera Taiwan parte do seu território, apesar de a ilha operar como uma entidade política soberana, e ameaça utilizar a força, caso o território declare formalmente independência.