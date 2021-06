Antuérpia. Um português morreu, dois estão desaparecidos

De acordo com as autoridades belgas, há menos um desaparecido do que inicialmente se pensava. Uma das pessoas que estava dada como desaparecida foi encontrada no hospital e está entre os feridos deste acidente.



Ainda assim, há três trabalhadores que continuam desaparecidos: dois de nacionalidade portuguesa e um de nacionalidade romena.



Em relação aos nove feridos, que se mantêm com prognóstico reservado, quatro são de nacionalidade romena, outros quatro são ucranianos e um é português.