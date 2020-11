Anúncio de vacina suscita optimismo

Os participantes desenvolveram anticorpos contra a Sars-Cov2 sete dias depois de terem tomado a segunda de duas doses da vacina experimental.



A farmacêutica norte americana e a alemã BioN Tech adiantam ainda que não foram detetados efeitos adversos graves entre os voluntários.



Estes são os primeiros resultados conhecidos à chamada de fase três dos ensaios clínicos - a última antes do pedido de autorização para introdução no mercado.



O consórcio espera ainda antes do fim do mês submeter a vacina para aprovação. Caso a avaliação seja positiva, teoricamente será possível disponibilizar as primeiras doses até ao final do ano.



A Organização Mundial da Saúde diz que os resultados são encorajadores.

Um pouco por todo o mundo, os especialistas mostram-se animados com os resultados, mas pedem cautela.