Ao largo da Terranova. Sobe para sete o número de mortos em naufrágio de pesqueiro galego [artigo atualizado com novo balanço de vítimas]

Pelo menos sete pescadores morreram e vários outros estão desaparecidos no naufrágio de um pesqueiro galego. A embarcação estava a cerca de 450 km da Terranova, no Canadá, quando esta madrugada lançou o pedido de socorro. A bordo do 'Vila de Pitanxo' seguiam 22 tripulantes de nacionalidade espanhola, peruana e ganesa.