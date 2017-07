`Apagão` deixa milhões sem eletricidade na Costa Rica

Lusa 02 Jul, 2017, 09:18 | Mundo

Os cinco milhões de habitantes da Costa Rica ficaram totalmente privados de energia elétrica durante aproximadamente cinco horas.

O fornecimento de eletricidade foi restabelecido em grande parte do território pelas 18:00 (01:00 de domingo em Lisboa), de acordo com o governo.

O presidente do Instituto de Eletricidade (ICE), Carlos Obregon, indicou que a avaria registada no Panamá privou temporariamente esse país de 40% das suas necessidades elétricas, desencadeando um desequilíbrio na rede da América Central e um `apagão` total na Costa Rica.

Nicarágua e El Salvador também sofreram cortes de energia elétrica em diferentes partes dos seus territórios.

A capital da Costa Rica, San José, viveu cenas caóticas quando todos os semáforos se desligaram, tendo o Presidente da Costa Rica, Luis Guillermo Solis, apelado à população para manter a calma durante o `apagão`.

No principal aeroporto internacional da Costa Rica foram ligados os geradores para situações de emergência, o que permitiu a continuidade das operações, ainda que a um ritmo mais lento, explicou o ministro das Obras Públicas e Transportes, German Valverde.

As autoridades anunciaram de seguida o regresso à normalidade dos semáforos na capital e do aeroporto internacional.

No Panamá, o corte de energia elétrica, que durou três horas, ocorreu quando o Presidente Juan Carlos Varela proferia um discurso transmitido em todo o país em que facultava um balanço do seu trabalho por ocasião do início do quarto ano do seu mandato.