Apagões e falhas elétricas aumentaram 50% em seis meses na Venezuela

"No OVSP monitorizamos os serviços de eletricidade, gás doméstico, telecomunicações, água e saneamento urbano, (...) a medição do atual trimestre ainda está em curso está em curso, mas as medições dos dois últimos trimestres indicam que o serviço de eletricidade teve um aumento de quase 50% na taxa de falhas ou nos relatos de falhas por parte da população", disse o porta-voz daquela organização não-governamental (ONG) aos jornalistas.

Juan Carlos Rodríguez, engenheiro eletromecânico e especialista em transição energética, explicou ainda que as falhas se registam nos 24 estados da Venezuela, mas que Zúlia, Falcón, Arágua, Vargas, Barinas, Mérida, Trujillo e Táchira são muito afetados.

"O serviço de abastecimento de água é o segundo em termos percentuais, com um aumento de quase 42%" de falhas", afirmou.

Segundo Juan Carlos Rodríguez, o terceiro serviço mais afetado é o das comunicações, porque "ao falhar a eletricidade cai a Internet e todas as comunicações".

A região da capital, disse, é a menos afetada, mas também tem registado um aumento de falhas elétricas em diferentes zonas.

"A capital sempre teve problemas de água devido à questão da pressão dos sistemas de bombagem, mas também aos efeitos do abastecimento de água do sistema de Tuy", frisou, precisando que Zúlia, Falcón, Nova Esparta, Barinas e Arágua estão entre as regiões mais afetadas.

Juan Carlos Rodríguez explicou ainda que a população está na disposição de pagar mais pelo serviço de eletricidade, mas queixa-se muito da qualidade, principalmente devido às flutuações de voltagem e aos danos que isso ocasiona aos equipamentos.

Segundo o OVSP, nos últimos dois trimestres aumentou também a frequência com que é feita a "administração de carga" (racionamento), que nem sempre é anunciada, o que ocasiona preocupação e instabilidade no setor comercial.

Os racionamentos, explicou, aumentaram de duas a seis horas, nalgumas localidades, diariamente.

O OVSP prevê divulgar, nas próximas semanas, um relatório com os dados atualizados.

A oposição venezuelana e alguns analistas insistem que algumas das falhas elétricas na Venezuela são provocadas por uma manutenção deficiente e por insuficiente investimento no setor.