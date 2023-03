Apelo de David Attenborough. "A natureza está em crise" e humanidade deve restaurá-la

A Instituição de Conservação da Natureza da Escócia, RSPB Scotland, e o World Wildlife Fund escocês lançaram a campanha Save Our Wild Isles, dedicada à proteção da natureza no Reino Unido.







David Attenborough associou-se ao projeto e explica que a humanidade dispõe das “soluções” para reverter a “crise”.







“A verdade é que cada um de nós, não importa quem somos ou onde vivemos, pode e deve desempenhar um papel na restauração da natureza”, insiste o naturalista.







, defendea organização global independente de conservação WWF.

Alarme está a tocar

De acordo com os organizadores da campanha, o Reino Unido é um dos países “mais despojados de natureza do mundo”, onde existe uma “incrível vida selvagem e lugares selvagens”, mas estão a ser “destruídos a uma velocidade assustadora”.





Um quarto dos mamíferos está em risco. Trinta e oito milhões de pássaros desapareceram dos céus britânicos nos últimos 50 anos. Noventa e sete por cento de pradarias de flores silvestres perderam-se desde a década de 1930, informa a informa a página oficial na internet.





Attenborough, embaixador do WWF, exprime algum otimismo e apela à união das pessoas para ajudar a inverter a crise. “É fácil cada um sentir-se sobrecarregado ou impotente diante da escala dos problemas que o nosso planeta enfrenta, mas nós temos as soluções”, sublinha.





, vinca o comunicador de ciência.

Escócia



Uma em cada nove espécies nativas da Escócia está ameaçada de extinção.





As aves marinhas reprodutoras escocesas estão cada vez mais ameaçadas, com o número de kittiwakes (espécie de gaivota) e skua do Ártico a cair mais de 70 porcento entre 1995 e 2020. As comunidades de falcões, maçaricos e quero-queros diminuíram mais de 60 por cento.







Skua| Twitter @NeilCairns16



Anne McCall, diretora da RSPB Escócia, testemunha que “um grande número de animais, pássaros eforam literalmente eliminados” durante as últimas décadas, “perante os nossos olhos”.“Agora devemos aceitar que, sem uma ação coletiva urgente, a nossa economia, o clima e a estabilidade das gerações futuras que vivem em nossas ilhas selvagens enfrentam uma bomba-relógio."

Planos para “ir à loucura”

A campanhaestá a sugerir para as pessoas alterarem o quotidiano e a– o que signifca convidar a população a plantar sementes de flores silvestres, comer mais alimentos à base de plantas ou a envolver-se em projetos comunitários.

“Salvar as nossas ilhas selvagens é um enorme desafio e precisamos de agir rápido, mas há esperança”, disse Lang Banks, diretor do WWF Escócia.



“A ciência é clara sobre o que precisamos fazer e já existem pessoas incríveis a transformar propriedades agrícolas, negócios, zonas costeiras, espaços urbanos, redes de transporte, abastecimento energético e comunidades para a natureza. Só precisamos de muito mais disso”.





Citada na publicação britânica The Guardian, Lorna Slater, ministra escocesa da Biodiversidade, sublinha a necessidade de “reverter as perdas dramáticas na natureza que vimos nos últimos tempos. Este é um dos desafios que definem nossos tempos, por isso saúdo esta importante campanha”.







A secretária do Meio Ambiente do Reino Unido, Thérèse Coffey, destaca “o entusiasmo incansável de sir David pelo mundo natural que nos lembra o quanto temos a celebrar – e o quanto ainda precisamos fazer para proteger e restaurar a natureza aqui no Reino Unido".





“É por isso que colocámos em lei a exigência de interromper o declínio da natureza e proteger a abundância de espécies, e por isso estamos comprometidos em aumentar a quantidade de habitat para que a natureza prospere”, vinca Coffey.







E acrescenta que “proteger e restaurar a natureza é um esforço verdadeiramente nacional no qual todos podemos desempenhar um papel. É por isso que saúdo o apelo para “ir à loucura uma vez por semana”, para que todos – público, comunidades, empresas e nós no governo – possam trabalhar juntos para fazer a diferença para a natureza neste país”.





O retrato sobre a destruição da natureza no Reino Unido é desenvolvido na nova série da BBC dedicada às Wild Isles - Ilhas selvagens britânicas - apresentado e narrado por David Attenborough.