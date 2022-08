Apenas dois dos dez republicanos que se opuseram a Trump avançaram para eleições gerais

Uma das maiores derrotas foi registada na noite de terça-feira, quando a congressista Liz Cheney, umas das adversárias mais ferozes de Trump dentro do partido, perdeu as primárias no estado de Wyoming e a possibilidade de ser reeleita nas eleições intercalares agendadas para novembro.

A congressista, filha de Dick Cheney, antigo vice-presidente de George W. Bush, perdeu no Wyoming para a candidata apoiada por Trump, Harriet Hageman, uma advogada ligada ao setor pecuário que afirmou falsamente que a eleição de 2020 foi "manipulada", para seduzir os apoiantes do antigo mandatário.

O próprio Cheney envolveu-se na campanha da filha, com vídeos fortemente críticos de Trump.

Liz Cheney tornou-se numa forte crítica do ex-Presidente, acusando-o de ser uma ameaça à democracia, perante as alegações de fraude na vitória de Joe Biden em 2020, que foram firmemente rejeitadas por funcionários eleitorais federais e estaduais, juntamente com o próprio procurador-geral de Trump e juízes que nomeou.

Além de Cheney, a maioria dos congressistas conservadores que votaram a favor de um julgamento político a Trump por ter incitado ao ataque ao Capitólio, em 06 de janeiro de 2021, também perderam as suas primárias ou anunciaram que iam abandonar a política.

Outros três congressistas republicanos que, como Cheney, apoiaram a impugnação de Trump (Peter Meijer, Tom Rice, Jaime Herrera Beutler) perderam nas primárias para oponentes apoiados por Trump e apenas dois avançaram para as eleições gerais (Dan Newhouse e o luso-descendente David Valadao).

Outros quatro dos republicanos que votaram pelo `impeachment` aposentaram-se em vez de concorrer à reeleição (Anthony Gonzalez, John Katko, Adam Kinzinger e Fred Upton).

Relatos de "ambiente tóxico" dentro do Partido Republicano foram alguns dos motivos citados por congressistas que decidiram afastar-se da política, como é o caso de Anthony Gonzalez.

Trump, cuja candidatura às eleições presidenciais de 2024 parece provável, continua a ter grande apoio entre a base do Partido Republicano, como já havia sido notado nas primárias de vários outros estados como Ohio, Pensilvânia, Arizona e Michigan.

Os resultados são ainda um poderoso lembrete da rápida mudança do Partido Republicano à direita. Um partido antes dominado por conservadores voltados para a segurança nacional e para a vertente empresarial, como o próprio Dick Cheney, agora segue Trump, animado pelo seu apelo populista e, acima de tudo, pela negação da derrota nas eleições de 2020.

A derrota de Cheney na terça-feira não passou em branco para Donald Trump, que usou a sua rede social - Truth Social - para comemorar os resultados eleitorais.

"Liz Cheney deveria ter vergonha de si mesma, da maneira como agiu e das suas palavras e ações maldosas e hipócritas em relação aos outros", escreveu Trump.

"Agora ela pode finalmente desaparecer nas profundezas do esquecimento político onde, tenho certeza, ela será muito mais feliz do que é agora. Obrigado Wyoming!", acrescentou.

Também hoje, Sarah Palin e Kelly Tshibaka, duas candidatas republicanas apoiadas por Donald Trump, avançaram nas primárias no Alasca (EUA) e disputarão na eleição geral, respetivamente, os cargos de congressista estadual e de senadora, contra a `histórica` Lisa Murkowski.

Murkowski, que está desde o final de 2002 no Senado tendo `herdado` o lugar do seu pai, Frank Murkowski, também votou pela condenação de Trump no seu segundo julgamento de `impeachment`, em fevereiro de 2021.

Pela primeira vez nas eleições do Alasca, os quatro mais votados nas primárias, independentemente da filiação partidária, devem avançar para a eleição geral.

A passagem à eleição geral de Murkowski e Tshibaka está assegurada, mantendo-se em aberto as duas outras posições, disputadas por candidatos democratas e republicanos.