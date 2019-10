Há quase um mês que a líder da Câmara dos Representantes, Nacny Pelosi, anunciou que iria avançar com um processo decontra Donald Trump.Os seis comités de inquérito da câmara baixa do Congresso continuam a reunir prova e a ouvir testemunhas para poderem deduzir uma acusação formal, mas uma destituicão em si só poderá acontecer no Senado norte-americano, onde decorre o verdadeiro julgamento.





O correspondente da RTP nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos, explica como funciona todo o processo.