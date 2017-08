Apesar das ameaças, habitantes de Guam mantêm a rotina

RTP 11 Ago, 2017, 17:16 | Mundo

Os planos do regime de Kim Jong-un passariam, segundo a agência oficial KCNA, por lançar, nos próximo dias, pelo menos quatro mísseis Hwasong-12 sobre o Japão, com Guam por alvo. A ilha está na mira de Pyongyang por ser o território norte-americano mais próximo do país.

No mês de julho, Guam teve o maior número de visitantes dos últimos 20 anos.



Apesar do perigo iminente, os habitantes da ilha parecem continuar a viver a rotina normalmente, com hotéis lotados e turistas que não param de chegar.



Josie Sokala, habitante da ilha, afirmou que “toda a gente comenta as ameaças, mas continua com sua rotina”.



O governador de Guam também prefere não fazer alarde. Eddie Calvo explicou que a ilha é ameaçada pela Coreia do Norte desde 2013 e que “não há pânico em Guam”. O responsável disse ainda que não está a subestimar as ameaças, mas que não quer alimentar medo, tão-pouco “tirar conclusões baseadas apenas em retórica”.

A ilha



Guam é uma ilha de 544 quilómetros quadrados que fica a 3.400 quilómetros de Pyongyang. Atualmente, vivem naquele território 162 mil pessoas, entre as quais 3.800 militares. A ilha pertence aos Estados Unidos desde 1898, quando a Espanha a cedeu a Washington, depois da Guerra Hispano-Americana.







A vida em Guam é profundamente ligada às bases militares e ao turismo. A Base da Força Aérea Andersen e a Base Naval de Guam abrigam cerca de 13 mil militares e respetivas famílias.



A ilha atrai turistas de diferentes origens. As praias paradisíacas, o clima, os complexos hoteleiros e as lojas duty-free representam um terço dos empregos em Guam, que em 2016 atraiu mais de 1,5 milhões de pessoas, a maioria japonesa e sul-coreana.