Apesar das divergências, Biden e Xi Jinping reconhecem progressos nas negociações

Foi numa propriedade rural nos arredores de São Francisco que Biden recebeu Xi Jinping, na quarta-feira, com firmes apertos de mãos e sorrisos entre os dois líderes, segundo a imprensa internacional. Ainda antes da reunião, o presidente norte-americano afirmou que embora nem sempre estivessem de acordo, valorizava as conversas “francas, diretas e úteis” com o chefe de Estado da China., afirmou Joe Biden antes no início das conversações, frisando que o objetivo era “entenderem-se”., disse o chefe de Estado norte-americano, admitindo ainda não querer “nenhum equívoco ou falha de comunicação” e que os dois líderes teriam de “garantir que a concorrência não se transforme em conflito”.Já Xi Jinping começou por garantir que o planeta era “suficientemente grande” para que ambos os países tivessem sucesso enquanto potências, apesar de terem “pesadas responsabilidades” para o mundo., disse o líder chinês diante das câmaras de televisão no início do encontro com Biden.

“Dois grandes países como os Estados Unidos e a China não podem virar as costas um ao outro”, afirmou ainda, acrescentando que “o conflito e o confronto têm consequências insuportáveis para todos”.

“Estamos no comando das relações entre a China e os EUA. (…) Estou ansioso para ter um intercâmbio aprofundado”, disse o líder chinês.



Acordos bilaterais

No final da reunião, que durou cerca de quatro horas, os dois líderes falaram à comunicação social. Joe Biden e Xi Jinping concordaram, num primeiro ponto, em tornar mais recorrentes as conversas telefónicas, mesmo em períodos de desentendimentos, tendo o presidente dos EUA admitido que estas negociações foram das “discussões mais construtivas e produtivas” que os dois chefes de Estado já tiveram.



“Acabei de concluir um dia de reuniões com o presidente Xi e acredito que foram algumas das discussões mais construtivas e produtivas que tivemos”, afirmou Biden numa mensagem na rede social X. “Baseámo-nos no trabalho de base estabelecido ao longo dos últimos meses de diplomacia entre os nossos países e fizemos progressos importantes".



I’ve just concluded a day of meetings with President Xi, and I believe they were some of the most constructive and productive discussions we’ve had.



We built on groundwork laid over the past several months of diplomacy between our countries and made important progress. pic.twitter.com/0RT1q0FZHr — President Biden (@POTUS) November 16, 2023

Entre os acordos alcançados, os presidentes decidiram restaurar algumas comunicações militares entre as Forças Armadas dos dois países, comprometendo-se com uma cooperação para aproximar Washington e Pequim no âmbito do Acordo Consultivo Marítimo Militar. Os responsáveis militares norte-americanos têm vindo a manifestar repetidas preocupações sobre a falta de comunicações com a China, especialmente porque o número de incidentes entre os navios e aeronaves dos dois países aumentou.



Um funcionário dos EUA, que pediu para não ser identificado, disse após a reunião entre Biden e Xi que os acordos de comunicação militar significam que o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, poderá reunir-se com o homólogo chinês, assim que este for nomeado. O que também abre a porta para acordos a outros níveis, incluindo permitir que o comandante das forças dos EUA no Pacífico, com base no Havai, se envolva em conversações com comandantes homólogos, disse o funcionário. O acordo provavelmente significará ainda compromissos operacionais entre os condutores de navios e outros a níveis muito mais baixos em cada país.



Joe Biden e Xi Jinping chegaram também a acordo para que o Governo chinês controle a saída do território de produtos químicos que os cartéis de droga mexicanos utilizam para fabricar fentanil e vendê-lo ilegalmente nos Estados Unidos, disse aos jornalistas um responsável norte-americano no final da reunião de mais de quatro horas entre os dois líderes. No final da reunião, que durou cerca de quatro horas, os dois líderes falaram à comunicação social. Joe Biden e Xi Jinping concordaram, num primeiro ponto, em tornar mais recorrentes as conversas telefónicas, mesmo em períodos de desentendimentos, tendo o presidente dos EUA admitido que estas negociações foram das “discussões mais construtivas e produtivas” que os dois chefes de Estado já tiveram., afirmou Biden numa mensagem na rede social X.Entre os acordos alcançados, os presidentes decidiram restaurar algumas comunicações militares entre as Forças Armadas dos dois países, comprometendo-se com uma cooperação para aproximar Washington e Pequim no âmbito do Acordo Consultivo Marítimo Militar. Os responsáveis militares norte-americanos têm vindo a manifestar repetidas preocupações sobre a falta de comunicações com a China, especialmente porque o número de incidentes entre os navios e aeronaves dos dois países aumentou.Um funcionário dos EUA, que pediu para não ser identificado, disse após a reunião entre Biden e Xi queO acordo provavelmente significará ainda compromissos operacionais entre os condutores de navios e outros a níveis muito mais baixos em cada país.Joe Biden e Xi Jinping chegaram também adisse aos jornalistas um responsável norte-americano no final da reunião de mais de quatro horas entre os dois líderes.

Divergências entre líderes

Apesar de terem chegado a acordo em vários temas, outros ainda são assuntos de discórdia entre Biden e Xi Jinping. Taiwan é um dos temas por resolver entre Washington e Pequim, tendo Biden dito que deixou "claro não esperar qualquer interferência" nas próximas eleições presidenciais de Taiwan, agendadas para janeiro, e frisou o compromisso com a política de "Uma Só China".



"Reiterei o que disse desde que me tornei presidente, e o que todos os presidentes anteriores disseram recentemente: mantemos um acordo de que existe uma política de 'Uma China'", disse Biden, acrescentando que "isso não vai mudar".



De acordo com a Casa Branca, Joe Biden também aproveitou para levantar preocupações sobre os “abusos dos direitos humanos” da China em Xinjiang, Tibete e Hong Kong.



Concordaram “manter abertas as linhas de comunicação”, mesmo em época de crises políticas, mas o presidente norte-americano mantém a mesma posição sobre o homólogo chinês: “É um ditador”.



Questionado pelos jornalistas sobre se confia em Xi, Biden disse: "Confie, mas verifique, como diz o velho ditado. É onde estou", descrevendo a relação entre as duas potências como competitiva.



"Eu conheço o homem, conheço o seu modus operandi, olhei-o nos olhos - temos divergências. Ele tem uma visão diferente da minha sobre muitas coisas, mas tem sido honesto. Não quero dizer que seja bom, melhor, indiferente, apenas direto", considerou.



"Ele é um ditador no sentido de que é um homem que lidera um país que é comunista", disse Biden, acrescentando que o Governo chinês "é totalmente diferente" do norte-americano.

Xi pede construção de “mais pontes” com EUA

O presidente chinês apelou à construção de "mais pontes" com os Estados Unidos, num jantar com empresários norte-americanos em São Francisco, no qual participaram Elon Musk e Tim Cook, entre outros, após as conversações com o homólogo dos EUA.



"Temos de construir mais pontes e pavimentar mais estradas para que os povos dos dois países interajam. Não devemos erguer barreiras (...)", afirmou o líder chinês, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.



Xi considerou que Washington não devia ver a China como o principal concorrente e garantiu que o país está pronto para ser um "parceiro e amigo" dos EUA, com base nos princípios fundamentais do "respeito, coexistência pacífica e cooperação para benefício mútuo".



"Se uma das partes encarar a outra como o principal concorrente, desafio geopolítico e ameaça, isto só conduzirá a políticas desinformadas, ações mal orientadas e resultados indesejáveis", afirmou.



O líder chinês instou ainda os Estados Unidos a “não apostarem contra a China” e a "não interferirem nos assuntos internos” do país.



“A China nunca aposta contra os Estados Unidos e nunca interfere nos seus assuntos internos. A China não tem qualquer intenção de desafiar os Estados Unidos ou de destituir o país. Pelo contrário, ficaremos felizes por ver os Estados Unidos confiantes, abertos, em constante crescimento e prósperos”, afirmou.



Xi expressou a esperança de que Washington “dê as boas-vindas a uma China pacífica, estável e próspera”.



O líder chinês considerou que é um “erro” ver a China, que está “empenhada no desenvolvimento pacífico”, como uma ameaça, e alinhar num pensamento de “tudo ou nada” contra o seu país.





A reunião entre os dois líderes foi a primeira no espaço de um ano, depois de um encontro de cerca de três horas, em novembro de 2022, em Bali, na Indonésia, à margem da cimeira do G20. A última vez que Xi se deslocou aos Estados Unidos foi em 2017, altura em que se reuniu com o então presidente Donald Trump (2017-2021), na mansão do empresário em Mar-a-Lago, na Florida.