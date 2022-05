Apesar de ameaças russas. Finlândia e Suécia à beira da adesão à NATO

A decisão finlandesa foi oficializada numa conferência de imprensa conjunta do presidente Sauli Niinistö e da primeira-ministra Sanna Marin. Falta a aprovação pelo Parlamento. Só depois o país poderá avançar com o pedidod e adesão à NATO.. Será baseado num mandato forte, com o presidente da República. Temos estado em contacto com os governos dos Estados membros e com a NATO”, afirmava no domingo Sanna Marin, a partir de Helsínquia.Marin recordou que o país nórdico “é um parceiro próximo da NATO, mas a adesão é uma decisão histórica”.“Esperamos tomar decisões em conjunto”, completou.

A adesão da Finlândia à NATO leva a aliança militar lidera pelos EUA até à fronteira com a Rússia. No entanto, o processo pode levar vários meses até estar finalizado, dado que os governos dos atuais 30 Estados-membros têm de aprovara a adesão de novos candidatos.



Um "erro", insiste Putin



No sábado Vladimir Putin afirmou ao seu homólogo Sauli Niinistö que abandonar a neutralidade e aderir à NATO seria um “erro”, de acordo com uma declaração do Kremlin. No mesmo dia, Moscovo cortou o fornecimento de eletricidade ao país nórdico, na sequência de problemas de pagamentos.para evitar provocar a Rússia. Tem inclusivamente cedido às preocupações de segurança do Kremlin e tentado manter boas relações comerciais.Niinistö telefonou no sábado a Putin para o informar da intenção do país de aderir à NATO, frisando que “as intenções russas em finais de 2021, visando impedir a Finlândia e a Suécia de aderir à Aliança Atlântica e a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, alteraram o ambiente de segurança da Finlândia”.Para a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, a invasão russa da Ucrânia é “ilegal e indefensável”. A Suécia, disse, “não pode excluir” que a Rússia tome a mesma ação na “vizinhança” daquele país do norte da Europa., que incluem ter um sistema político democrático baseado numa economia de mercado, tratar as populações minoritárias de forma justa, comprometer-se a resolver conflitos pacificamente, a capacidade e vontade de contribuir para as operações militares da Aliança Atlântica e comprometer-se com as relações e instituições civis-militares democráticas.

Reservas da Turquia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou no domingo que a “. A Finlândia e a Suécia são parceiros próximos”.No entanto, a Turquia, membro da NATO, que se ofereceu para mediar as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, manifestou reservas à adesão da Finlândia e da Suécia.Na passada sexta-feira, o, acusando os dois países de alojarem “organizações terroristas curdas”.Erdogan referia-se ao Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK), que procura um Estado independente na Turquia. O grupo está numa luta armada com Ancara há décadas e foi designado com organização terrorista por Turquia, União Europeia e Estados Unidos.A Turquia também considera os combatentes do YPG uma extensão do PKK, mesmo através dos seus aliados da coligação liderada pelos EUA na Síria, e desempenhou um papel importante na expulsão do Estado Islâmico do norte da Síria. A Finlândia e a Suécia acolhem uma comunidade curda, embora Erdogan não tenha fornecido pormenores sobre a quem se referia.Apesar do processo de ratificação poder levar algum tempo, Stoltenberg considera que a intenção turca “não é bloquear a adesão”."Estou confiante de que seremos capazes de abordar as preocupações que a Turquia expressou de uma forma que não atrase a adesão ou o processo de adesão, pelo que a minha intenção continua a ser ter um processo rápido e rápido", afirmou o secretário-geral da NATO., apesar de o bloco ter passado grande parte do período pós-soviético concentrado em questões como o terrorismo e a manutenção da paz.Antes da invasão da Ucrânia, Putin deixou clara a crença de que a NATO se tinha aproximado demasiado da Rússia e deveria ser despojada das suas fronteiras dos anos 90 - antes de alguns países que eram vizinhos da Rússia ou ex-Estados Soviéticos terem aderido à Aliança Atlântica.O desejo da Ucrânia de aderir à NATO e o seu estatuto de parceiro – visto como um passo no caminho para uma eventual adesão plena – foi uma das inúmeras queixas que Vladimir Putin citou numa tentativa de justificar a adesão ao país vizinho.Desde a invasão russa à Ucrânia, o apoio público à adesão à NATO na Finlândia passou de cerca de 30 para 80 por cento em algumas sondagens. E a maioria dos suecos também aprova a adesão do seu país à Aliança Atlântica.