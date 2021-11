Apesar do acordo China-EUA. Negociações na COP 26 num impasse

China, Índia e vários outros países exigem que seja eliminada do acordo de Glasgow todo o capítulo de medidas para cortar as emissões de gases com efeito de estufa. A União Europeia já admite que só no próximo ano se concluam as medidas necessárias para evitar que o aquecimento global ultrapasse um aumento de 1,5 grau celsius até 2030.