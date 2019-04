Apoiante de Trump detido por ameaças de morte a congressista muçulmana

RTP06 Abr, 2019, 15:14 / atualizado em 06 Abr, 2019, 15:17 | Mundo

O homem, identificado como Patrick W. Carlineo Jr., foi atendido por colaboradores de Ilhan Omar, que se encontra a exercer o mandato desde há um mês, após ser eleita para a Câmara dos Representantes.





Omar é, com a americano-palestiniana Rashida Tlaib, uma das duas primeiras muçulmanas a terem assento na câmara baixa do Congresso norte-americano. Neste breve lapso de tempo, já foi alvo de ataques inflamados da direita republicana, por ter feito observações que foram interpretadas como anti-semitas. Omar desculpou-se dessas observações, sobre a "dupla lealdade" de congressistas que invariavelmente apoiam a política israelita.







O autor das ameaças de morte, Carlineo, telefonou a Omar em 21 de março e, ao ser atendido por alguém da equipa da congressista, perguntou-lhe, segundo citação da Fox News : "Você trabalha para a Irmandade Muçulmana? Porque é que você trabalha para ela? Ela é uma terrorista". E concluiu: "Eu vou meter-lhe uma bala na cabeça".





Apesar da gravidade da ameaça, Carlineo forneceu ao seu interlocutor do outro lado do fio uma identificação verdadeira. A equipa de Omar apresentou uma queixa à polícia, que abriu uma investigação em conjunto com o FBI.





Ao ser detido, o autor da ameaça declarou ao FBI que se considera um patriota americano, que "ama o presidente e odeia os muçulmanos radicais no nosso governo". Ficou detido por ameaças a um órgão de soberania. Em caso de condenação, o crime tem uma moldura penal de até 10 anos de prisão, 250.000 dólares de multa, ou ambas as coisas cumulativamente.