Apoiante de Trump usa a hashtag "queimem os judeus" no Twitter

RTP02 Jul, 2018, 19:56 | Mundo

O cineasta e apoiante de Donald Trump está atualmente a promover o seu novo filme que compara o presidente dos Estados Unidos a Abraham Lincoln. Dinesh D’Souza partilhou um tweet de outro utilizador que dava a conhecer o seu novo trabalho.





I did not see the hashtag. Just trying to share the trailer on social media https://t.co/u1Wn2JPKLe — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) 30 de junho de 2018

Don’t worry, Dinesh. Everyone accidentally tweets #burnthejews from their abhorrently racist fans. Could happen to anyone. I’m sure it says nothing about who you attract with your messaging. https://t.co/d3ML81eahz — Be Kind (@LibertyZac) 30 de junho de 2018

“Eu entendo o erro. Essa hashtag é usada tão frequentemente…”, escreve outro utilizador.

I understand the mistake. That hashtag is so commonly used...🙄 — Antonio Sanchez (@AntonioDrumsX) 30 de junho de 2018

Watch these sleazy, unscrupulous leftists try to make a story out of an accidental retweet @RawStory https://t.co/q5tNsuxdPc — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) 1 de julho de 2018





O envolvimento de Dinesh D’Souza em polémicas não é novidade. O escritor e cineasta já tinha gerado contorvésia ao escrever num twitter que Hitler não era contra a homossexualidade.

Hitler was NOT anti-gay. He refused to purge gay Brownshirts from Nazi ranks saying he had no problem as long as they were good fighters — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) 6 de outubro de 2017

Tudo seria normal e não teria gerado controvérsia se no final da publicação não estivesse escrita a“queimem os judeus”.A publicação foi eliminada, mas houve quem tenha feitoe dado início à polémica.Dinesh D’Souza defendeu-se, na mesma rede social, argumentando que estava apenas a partilhar odo filme e não reparou naquando partilhou oMais tarde, Dinesh voltou a partilhar um segundoque partilhava o seu filme, desta vez com o“tragam a escravidão de volta”.A resposta de Dinesh D’Souza não foi muito convincente e vários utilizadores docriticaram a desculpa do cineasta e a sua atitude.“Não te preocupes, Dinesh. Toda a gente partilha acidentalmente umcom a#queimemosjudeus dos seus fãs abominavelmente racistas. Podia acontecer a qualquer um”, escreve um utilizador de forma irónica.Dinesh D’Souza respondeu, no domingo, que toda esta polémica é uma tentativa de prejudicar o seu novo filme. “Vejam estes esquerdistas desprezíveis e sem escrúpulos a tentarem criar uma história a partir de umacidental”, acrescenta.A polémica da"queimem os judeus" surge um mês depois de Dinesh D’Souza ter sido uma das pessoas condenadas em tribunal e que Donald Trump indultou. O cineasta foi, em 2014, acusado de devolver dinheiro a dois contribuintes fictícios da campanha eleitoral e condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa. Foi ainda obrigado a pagar uma multa de 30 mil dólares e a realizar trabalho comunitário.O presidente dos Estados Unidos escreveu noque Dinesh foi tratado “de forma muito injusta” pelo governo norte-americano e absolveu-o de culpa.