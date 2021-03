Apoiante do PR da RD Congo Modeste Bahati foi eleito hoje presidente do Senado

"O Senador Modeste Bahati Lukwebo obteve 89 votos, uma maioria absoluta, e torna-se o presidente do Senado", disse o presidente em exercício da Câmara Alta do Parlamento Congolês, Léon Mamboleo. O Senado congolês tem 109 membros.

Bahati, 65 anos, foi várias vezes ministro do ex-Presidente Joseph Kabila, mas, em julho de 2019, juntou-se ao seu sucessor, o antigo opositor Tshisekedi, vencedor das eleições presidenciais de 30 de dezembro de 2018.

Tshisekedi tomou posse como Presidente da República em janeiro de 2019 e liderou até novembro passado uma coligação com o campo do seu antecessor Joseph Kabila. Mas pôs então fim a esta coligação e embarcou numa conquista de todas as estruturas do poder.

Em janeiro, o Senador Bahati cumpriu a missão que lhe foi confiada pelo Presidente Tshisekedi de formar uma nova maioria - a "União Sagrada da Nação" - a seu favor, na Assembleia Nacional, com vista a retirar os apoiantes do antigo Presidente Kabila, agrupados na sua Frente Comum para o Congo (FCC).

Com a eleição de Bahati, o Presidente Tshisekedi colocou os seus apoiantes à frente das três instituições políticas mais importantes do país, após a eleição de Christophe Mboso como Presidente da Assembleia Nacional e a nomeação de Jean-Michel Sama Lukonde como Primeiro-Ministro.

Lukonde fechou, na segunda-feira passada, as consultas para a formação do novo governo, inteiramente constituído por apoiantes do Chefe de Estado. A equipa anterior era largamente dominada pelos apoiantes de Kabila e liderada por um deles: incluía 43 ministros pró-Kabila contra 23 pró-Tshisekedi.

Este novo governo será conhecido "nos próximos dias", de acordo com pessoas próximas do novo primeiro-ministro.