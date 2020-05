Apoiantes de Bolsonaro juntam-se contra medidas de confinamento

O protesto aconteceu em frente ao palácio presidencial. Jair Bolsonaro optou por não usar a máscara de protecção. Alguns estados brasileiros impuseram restrições à circulação para evitar a propagação do novo coronavírus, ao contrário do presidente do Brasil que tem desvalorizado a pandemia. Vários manifestantes foram autorizados a entrar no recinto.