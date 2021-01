Apoiantes de Donald Trump invadiram edifício do Congresso dos EUA

Manifestantes que protestavam contra o resultado das presidenciais de Novembro entraram no edifício do capitólio.



Houve confrontos com a polícia, mas vários conseguiram fugir às autoridades, subiram escadarias, provocaram alguns desacatos, tudo isto no momento em que o Senado estava reunido para confirmar Joe Biden como Presidente americano.



Nesta altura ainda estão concentrados milhares de apoiantes de Donald Trump em frente ao Congresso.



O Presidente da Câmara de Washington já decretou recolher obrigatório a partir das seis da tarde, hora local, mas há uma enorme multidão que recusa abandonar a zona do Capitólio.