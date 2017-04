Apoiantes de Erdogan festejam vitória já garantida

Lusa 16 Abr, 2017, 19:08 / atualizado em 16 Abr, 2017, 20:01 | Mundo

Os votos a favor no referendo, para decidir sobre o reforço de poderes de Erdogan, tinham uma vantagem de quase 1,3 milhões o que garante a vitória ao "sim", embora a proporção possa ainda variar.

Os dados são da agência turca Anadolu, que está a transmitir os resultados ao minuto, na sua página da internet.

Oposição pede recontagem O principal partido da oposição turca pediu a recontagem de 37% dos votos expressos no referendo deste domingo sobre a revisão constitucional, após denunciar irregularidades no sufrágio.

O Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata e principal força da oposição) criticou a decisão da Comissão Eleitoral de aceitar como votos válidos os boletins que não possuíam o seu carimbo oficial.



O vice-presidente do CHP, Bulent Tezcan, considerou, em declarações aos `media`, que esta decisão implica que os resultados do referendo constitucional "vão enfrentar um sério problema de legitimidade".

Alterações à Constituição

A vitória do “sim” permite concretizar 18 reformas constitucionais que dão ao Presidente o poder para designar ministros e altos responsáveis oficiais, nomear metade dos membros da mais alta instância judicial do país (HSIK), declarar o estado de emergência e emitir decretos.



A aprovação das alterações à Constituição, que se aplicariam desde 2019, poderiam permitir a Erdogan governar até 2029 (dois mandatos) ou até 2034, na eventualidade de um terceiro mandato.



Primeiro-ministro durante 11 anos, desde 2003 e um ano após o seu islamita-conservador Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, no poder) ter garantido a primeira maioria absoluta, Erdogan foi eleito Presidente em 2014 para um mandato de cinco anos e registou uma atividade política muito mais visível que os seus antecessores, apesar de a Constituição ainda lhe conferir uma função neutral.



Erdogan argumenta que foi o primeiro presidente da Turquia a ser diretamente eleito por sufrágio universal – na República fundada por Mustafa Kemal Tatatürk em 1923 os chefes de Estados foram eleitos até 2014 pelo parlamento –, possuindo dessa forma uma legitimidade que os seus predecessores não podiam reivindicar.