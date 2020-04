Apoiantes do presidente Trump pede reabertura do comércio

Só no Estado de Nova Iorque morreram já mais de 13 mil pessoas. Apesar da gravidade, a Florida decidiu levantar as restrições no acesso a algumas praias e parques naturais.



Por todo o país apoiantes do Presidente protestam na rua a pedir a reabertura imediata da economia depois dos apelos do presidente.



Reportagem do correspondente nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.