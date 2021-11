Apoio a países de baixo rendimento aumentou com Pacto Global para Refugiados

O relatório divulgado pelo ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, mostra até onde chegou a comunidade internacional desde o apelo ao desenvolvimento de um novo quadro para partilhar a responsabilidade pelas situações de refugiados -- o Pacto Global para os Refugiados (GCR, na sigla em inglês).

O primeiro indicador do GCR abrange os anos de 2016 a 2021 e revela que, embora seja necessário mais financiamento, tem crescido a assistência bilateral ao desenvolvimento canalizada para os países de baixos rendimentos que acolhem refugiados.

"Os resultados são mistos. Os países com menos recursos continuam a assumir a maior responsabilidade por situações de refugiados novas e prolongadas", mas também há "boas indicações de progresso por parte dos Estados, setor privado, sociedade civil e bancos de desenvolvimento na ajuda a colmatar a lacuna", disse a alta comissária adjunta do ACNUR para a Proteção Internacional, Gillian Triggs.

Os bancos de desenvolvimento estão a desempenhar um papel mais importante na resposta a crises, tendo libertado pelo menos 2,33 mil milhões de dólares, indica o relatório.

O número de situações de refugiados apoiadas pelo Banco Mundial, por exemplo, aumentou de duas para 19.

O relatório mostra que três quartos dos refugiados podem legalmente trabalhar nos países de acolhimento, embora não haja indicadores sobre como isso se traduz na prática.

Indica ainda que houve algumas melhorias na inclusão de refugiados nos sistemas nacionais de ensino, mas existem ainda muitas barreiras, com quase metade dos estudantes refugiados fora da escola.

O relatório ilustra ainda que, embora entre 2016 e 2021 mais refugiados tenham conseguido soluções para os seus problemas do que nos cinco anos anteriores, os conflitos em curso impedem a maioria de regressar a casa. Apenas 1% regressou em 2020, contra 3% em 2016.

"Com cerca de nove em cada 10 refugiados nas regiões em desenvolvimento e o impacto da pandemia covid-19 sentido de forma aguda nesses países, a partilha de responsabilidades - que está no centro do Pacto - deve ser intensificada para responder aos desafios que enfrentamos, tanto agora como nos anos vindouros", disse Triggs.