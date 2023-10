Apoio à Ucrânia. Tribunal de Contas Europeu arrasa programa da Comissão

Diz que há falta de garantias adicionais e de direitos de auditoria que possibilitem acompanhar o processo com rigor.



O programa foi anunciado no final de junho e contém legislação que vai regulamentar a assistência financeira para ajudar Kiev na reconstrução e nos requisitos para a pré-adesão à União Europeia.



Na ótica do juízes, a Comissão tem de "limitar o financiamento excecional por um período fixo com vista a reavaliar se a situação na Ucrânia ainda o justifica" e propõe ainda a criação de garantias que não coloquem em causa o orçamento de toda a União.