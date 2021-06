Apoio aos deslocados deve integrar quem os acolhe

"Todas as intervenções devem integrar aspetos de boa convivência entre deslocados e os locais, os apoios não devem ser canalizados só para deslocados, ignorando totalmente a população local", referiu o prelado.



O bispo referia-se tanto à "alocação de infraestruturas" - como terrenos e materiais de construção de casas - como a outros "benefícios de desenvolvimento": devem ser "integrados deslocados e os locais".



António Juliasse Sandramo falava à Lusa depois de se ter reunido na sexta-feira com consultores da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), entidade estatal que está a traçar planos para o desenvolvimento social e económico de Cabo Delgado.



Segundo afirmou, na perspetiva, da igreja a ADIN deve contribuir para uma boa convivência social entre deslocados e locais.



"A necessidade de haver segurança" está "acima de tudo" e assim aponta uma prioridade: "Que não se alargue cada vez mais o conflito militar que existe na província de Cabo Delgado".



O prelado disse que promover o diálogo com muçulmanos e no seu seio é uma das chaves para travar a violência armada.



Para tal, defende "o diálogo com irmãos muçulmanos e [entre] eles mesmos, nas suas várias vertentes e famílias, [para que] encontrem caminhos também de dialogar com a juventude e demonstrar que a verdadeira face da religião islâmica não combina com a violência".



"Tudo o que é violento e extremista não é a verdadeira face [do islamismo]", sublinhou.



"Estamos todos juntos nesta busca da paz", destacou.



Juliasse Sandramo lembrou ainda que sem segurança os investimentos retraem-se ou recuam, dando como exemplo o atual momento, em que vários projetos criados para Cabo Delgado pararam devido aos ataques armados de insurgentes.



"Se não houver segurança, é difícil haver algum investimento. Alguns investimentos estão parados justamente por causa de insegurança", acrescentou.



Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico.



Os ataques e confrontos com militares moçambicanos já provocaram mais de 2.800 mortes segundo o projeto de registo de conflitos ACLED e 714.000 deslocados de acordo com o Governo moçambicano.



Um ataque a Palma, junto ao projeto de gás em construção, em 24 de março provocou dezenas de mortos e feridos, sem balanço oficial anunciado.



As autoridades moçambicanas anunciaram ter recuperado o controlo da vila, mas a população continua em fuga e tem relatado novos tiroteios e mortes.



A situação levou a petrolífera Total a abandonar o recinto do empreendimento que tinha início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.