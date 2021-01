Apoio às famílias ou ao Pentágono? Caos no Congresso na reta final da presidência de Trump

No sábado, foram vandalizadas as casas da presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e do líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell. As habitações foram grafitadas com frases referentes à lei que propõe o aumento de dois mil dólares na ajuda aos mais afetados pela pandemia.A lei em causa, apoiada pelo presidente Donald Trump, fez correr muita tinta nos jornais norte-americanos e originou mesmo um “braço de ferro” dentro do Partido Republicano.. O acordo tinha ficado em "stand by” durante cinco dias à espera da assinatura do presidente cessante Donald Trump, que exigia que fossem aprovados cheques de 2.000 mil dólares (cerca de 1.637 euros) em vez dos 600 dólares.Trump acabou por ceder e anunciou no passado domingo que tinha chegado a um acordo para aumentar o valor dos cheques e resolver ainda duas questões com que se tem debatido nas últimas semanas: investigar a integridade das últimas eleições presidenciais e revogar as proteções legais para gigantes tecnológicas, como o Facebook e o Twitter, fornecidas pela Secção 230 dodisse Trump numa declaração nesse dia, reiterando as acusações infundadas de fraude nas eleições que deram a vitória ao rival democrata, Joe Biden.Os democratas, incluindo a presidente da Câmara dos Representantes, apressaram-se a beneficiar do apoio do seu “improvável aliado” e aprovaram, a 29 de dezembro, o aumento dos cheques como medida única, ignorando as outras duas impostas por Trump.

Os democratas contaram com o apoio da maioria necessária, de dois terços, com a ajuda do voto a favor de 44 republicanos (275 votos a favor e 130 contra).

Os democratas precisavam, nesta altura, que a medida recebesse luz verde no Congresso. Os republicanos, que compõem a maioria no Congresso, foram colocados numa posição incómoda: apoiar o presidente e, desta forma, agradar os democratas, ou desafiar Donald Trump e votar contra a medida., argumentando que esse não é o tipo de estímulo necessário para responder à crise económica provocada pela pandemia.Após a recusa de McConnell e a poucos dias do fim do 116.º Congresso – que termina oficialmente este domingo –, vários senadores democratas da ala mais liberal, liderados por Bernie Sanders, que apoiam o aumento do valor dos cheques, bloquearam a discussão de um outro diploma (da política de Defesa do país) até estar resolvido o impasse no pacote de estímulo económico.que permitiria aos republicanos avançar com a prioridade sobre o Pentágono sem antes votar o aumento dos cheques para dois mil dólares.Na quarta-feira, dia 30 de dezembro, foi o dia de votar essa moção e era a oportunidade dos democratas de avançarem com um ‘filibuster’, manobra política usada em contexto parlamentar para obstruir ou atrasar o avanço de uma lei eternizando o debate sobre a matéria em causa. “Os democratas não vão parar de lutar”, declarou na altura Chuck Schummer, líder dos democratas no Senado.No entanto, a luta prometida parece não ter sido levada avante.A aliança de Trump e Sanders, que aqui lutavam pela mesma causa, embora por motivos opostos, pode ser a explicação para que tenha existido um consenso ao centro, o famoso “bipartisan”, contra o ainda presidente dos EUA e o líder da ala liberal democrata.Trump, no entanto, continuou a apelar no Twitter a uma resposta rápida à questão dos cheques.

Também Schumer pediu uma votação sobre o assunto. “No mínimo, o Senado merece a oportunidade de uma votação a favor ou contra”, argumento o líder da minoria democrata.







McConnel, por sua vez, continuou a negar o voto, defendendo que “não existe nenhum caminho realista” para o Senado aprovar um projeto único.Num discurso no Senado na quarta-feira, o líder dos republicanos acusou os democratas de estarem a ser exagerados. “O Senado não será pressionado a enviar mais dinheiro emprestado para as mãos dos amigos ricos dos democratas que não precisam de ajuda”, disse McConnell.“O Senado não vai separar as três questões propostas pelo presidente Trump apenas porque os democratas têm medo de abordar duas delas”, concluiu McConnell.

Republicanos divididos

O desentendimento em torno do aumento do valor dos cheques demonstrou a cisão no partido, entre os republicanos que apoiam as tendências populistas de Trump e uma outra fação, mais conservadora e ponderada, que vê com receio o aumento da despesa estatal através da entrega de mais 'dinheiro nas mãos' dos norte-americanos.David Perdue e Kelly Loeffler, os republicanos que lutam pelas duas cadeiras no Senado nas eleições que decorrem a 5 de janeiro e que decidirá qual o partido que controlará a Câmara Alta do Congresso, defenderam um valor mais elevado dos cheques, atendendo às demandas dos seus rivais democratas.Também outros republicanos, como Marco Rubio, da Flórida, e Josh Hawley, do Missouri, se uniram a favor dos cheques de 1.200 dólares, contrariando as preocupações do seu partido sobre o aumento do défice orçamental.disse Rubio numAinda assim, a grande maioria dos republicanos mostrou pouco interesse em entregar cheques de estímulo maiores, apesar do pedido de Trump.

O aumento dos cheques para dois mil dólares significaria um custo adicional de 464 mil milhões de dólares – um valor muito superior ao que a maioria dos republicanos, incluindo McConnell, estão dispostos a pagar.

Para além disso, os republicanos mostram-se preocupados pelo facto de o dinheiro poder ir parar às mãos erradas, defendendo por isso que pagamentos adicionais devem ser direcionados estritamente àqueles que mais necessitam.

“Se vamos gastar dinheiro, assim tanto dinheiro, a nossa preferência é direcioná-lo a pessoas específicas”, explicou o senador republicano Lamar Alexander, do Tennessee.





Os democratas “querem gastar o dinheiro com pessoas que, francamente, não sofreram perdas financeiras durante a pandemia e isso é um desperdício”, disse o senador republicano do Texas John Cornyn.

“Depois do gasto de quatro biliões de dólares?”, questionou Cornyn, referindo-se aos pacotes de estímulo anteriores aprovados pelo Congresso. "Não, não em nenhum mundo normal”, acrescentou.

Segunda derrota de Trump

A medida de apoios para as famílias afetadas pela pandemia da Covid-19 ficou, assim, bloqueada no Senado. O esforço de Sanders e dos democratas que o apoiaram foi em vão depois de o Congresso ter, na sexta-feira, ignorado o voto sobre os cheques de 2.000 dólares e prosseguido com a avaliação do orçamento para o Pentágono.O projeto de lei garante um aumento de três por cento nos salários das tropas norte-americanas e orienta a política de Defesa, consolidando decisões sobre números de militares, novos sistemas de armas e prontidão militar, política de recursos humanos e outros objetivos militares. Muitos programas, incluindo a construção militar, apenas poderiam ver a luz do dia se o projeto fosse aprovado.Trump tinha atacado os legisladores republicanos no Twitter, no início da semana, questionando se a “fraca e cansada liderança republicana” iria permitir que um mau projeto de lei para a Defesa passasse.Trump apelidou a decisão do Senado como um “”, deixando um desafio: “Negoceiem uma lei melhor ou arranjem líderes melhores, agora”.A votação sobre a Lei de Defesa e a recusa dos republicanos em apoiar o projeto de apoios para a pandemia mostram a perda de influência de Trump a poucos dias de deixar a Casa Branca, gerando o caos no Congresso quando se aproxima uma nova legislatura.

Joe Biden toma posse a 20 de janeiro como 46.º presidente dos Estados Unidos.