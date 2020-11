Apoio dos credores foi fundamental para salvar Angola

"A crise económica colocou em pausa o programa de reformas, especialmente as privatizações, degradou a situação financeira, suspendeu o programa de exploração e desenvolvimento de blocos petrolíferos e os juros da dívida dispararam, mas os credores internacionais vieram salvar o país", disse Dominique Fruchter.

Em entrevista à Lusa a propósito das perspetivas económicas para o país, esta analista da Coface, uma das maiores seguradoras de crédito mundiais, elencou que "o programa de apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) foi aumentado em 800 milhões de dólares [678 milhões de euros], Angola é o país que mais beneficia da Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) e reestruturou a dívida aos credores públicos chineses, o que permitirá um alívio da dívida no total de 6,2 mil milhões de dólares [5,25 mil milhões de euros] até 2023".

Para esta analista, "a deterioração da situação financeira de Angola parece ter sido compensada pelo aumento da ajuda dos credores e, além disso, as autoridades estão determinadas em manter o programa de reformas e de consolidação orçamental, com a eliminação do défice orçamental em 2021 e a dívida pública a cair de 110% para 107%, mesmo num contexto de preços baixos do petróleo".

A "sólida posição política" do Governo permite manter o ritmo das reformas, argumenta a analista, para quem "os angolanos apreciam a luta em curso contra a corrupção e as acusações judiciais contra os membros da família do antigo Presidente que são suspeitos de enriquecimento pessoal".

Questionada sobre se o risco de incumprimento financeiro ainda é uma preocupação, Dominique Fruchter respondeu: "Mesmo que o risco de `default` continue alto, não é significativamente mais elevado do que era antes da crise devido ao apoio internacional, principalmente chinês; um incumprimento sobre a dívida, ainda que possível, não é o nosso cenário central no futuro previsível, no qual antevemos mais reestruturações junto dos credores".

A pandemia de covid-19, explica, atingiu Angola através de dois canais, sendo o primeiro a descida do preço e da produção de petróleo, além da descida das exportações de diamantes, e o segundo as próprias medidas de combate à pandemia.

"O segundo canal de impacto da pandemia em Angola foi o conjunto de medidas de distanciamento e contenção tomadas pelas autoridades, o que afetou a procura interna e, em consequência, a economia deverá passar pelo quinto ano de contração em 2020, com uma queda no PIB de 4% depois de ter já recuado 0,9% em 2019", diz a analista na entrevista à Lusa.

Para o próximo ano, a Coface antevê um crescimento moderado, no máximo de 2%, e o desemprego deverá subir para 33%, a que se juntam falhas na disponibilidade de alimentos e subida dos preços devido a dificuldades nos setores dos transportes e da logística, incluindo a rápida depreciação do kwanza, o que, conclui, "constitui um impacto negativo para a população, boa parte da qual já estava a passar por dificuldades".

África registou nas últimas 24 horas mais 327 mortes relacionadas com a covid-19, aumentando para 45.609 o total de vítimas mortais do novo coronavírus, que já infetou 1.891.744 pessoas na região, segundo dados oficiais.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 55 Estados-membros da organização registaram-se nas últimas 24 horas mais 10.388 casos de infeção com o novo coronavírus.

Angola regista 308 óbitos e 12.680 casos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.