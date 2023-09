Apoio ocidental deverá manter-se apesar de guerra "muito cara" - Ex-PR da Finlândia

"Acho que temos que estar preparados para despesas com a guerra ao longo de mais tempo, e ver também o que significa segurança, o que significa a paz moderna, e isso significa que tem que ser justa", disse Halonen, primeira mulher a ocupar o cargo presidencial no seu país.

Em entrevista à Lusa em Nova Iorque, à margem da 78.ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), a antiga líder finlandesa e membro da organização independente pró-democracia Clube de Madrid, disse não acreditar que os Governos da União Europeia diminuirão o apoio à Ucrânia no futuro próximo.

"Acredito que não, mas é claro que é bom lembrar que a guerra é sempre muito cara e que se vai perder dinheiro para a guerra quando se podia construir um futuro sustentável. Mas esta é também uma questão que não está apenas nas mãos dos ucranianos, nunca esteve. Está também nas mãos do agressor", afirmou Halonen, referindo-se à Rússia.

Seria positivo encontrar apoio da fora da Europa, além dos Estados Unidos, adiantou.

Na semana passada, no debate geral da Assembleia Geral, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, causou mal-estar entre aliados quando os repreendeu pelas medidas unilaterais que impuseram para proibir a importação de cereais ucranianos.

"Na Polónia, muitas pessoas sentiram-se ofendidas. Os polacos, tanto as autoridades públicas como as pessoas comuns, sacrificaram-se muito para ajudar a Ucrânia. Muitos até arriscaram as suas vidas", lembrou o Presidente polaco, Andrzej Duda.

Sobre essa eventual crise entre aliados, Tarja Halonen evitou o "atrevimento de entrar em análises, porque as coisas estão a mudar muito rapidamente", mas defendeu que a situação da Ucrânia "é muito diferente de outras, em muitos aspetos", pelo que o apoio a Kiev deve continuar.

"Acho que é bom lembrar que os ucranianos têm o direito de escolher o seu próprio caminho. Temos de ajudá-los a defender a sua independência. Já temos 40 mil ucranianos na Finlândia e isso é uma diferença muito grande em comparação com situações anteriores. É claro que é bom contar com amigos e aliados, mas acho que os próprios ucranianos terão que decidir o seu futuro", reforçou.

Face às críticas que têm sido lançadas ao papel da ONU, de ser um local de "muitas palavras e pouca ação", Halonen frisou que a ONU é precisamente o lugar certo para o uso de palavras e que essa "é a arma dos políticos".

"Mas precisamos de uma boa governação. Precisamos de implementação. Eu sou uma das `mães`, se assim posso dizer, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por isso, eu poderia dizer que sabíamos desde o início que este é um novo tipo de compromisso, um compromisso político. Sim, os presidentes democráticos, primeiros-ministros e parlamentos são bem-vindos, mas não podem resolver os problemas sozinhos. Precisamos que os diferentes setores da sociedade estejam connosco", instou Halonen.

Na semana passada, a ONU foi palco da Cimeira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde foi acordado um aumento de financiamento para os países em desenvolvimento.

De acordo com a ONU, apenas 15% das metas dos ODS acordadas em 2015 estão no caminho certo para serem alcançadas até 2030, um cenário bastante "preocupante" para a Organização.

De acordo com Halonen, "não se espera que a ONU faça um milagre", mas que forneça orientação ao mundo, para que sejam adotadas medidas.

"Estamos atrasados (no cumprimentos dos ODS), (...) mas isto é como uma maratona. Temos de acelerar agora e também aumentar a nossa confiança nas possibilidades para o futuro. Eu não estou pessimista. Eu acho que as pessoas estão a trabalhar, mas precisam de um empurrão, precisam de avançar...e vamos fazer isso juntos", disse à Lusa.

"Estou otimista. Todas as manhãs acordo otimista, durante o dia fico um pouco menos. Mas, na manhã seguinte, volto ao otimismo, e é assim que funciona", concluiu a política finlandesa.