Apoio partidário e carisma vão determinar o vencedor

Em declarações à agência Lusa, o sociólogo guineense referiu que "mesmo os candidatos que estão no pelotão da frente não são apresentados pelas suas candidaturas, mas como candidatos dos partidos e isso faz com que a dimensão partidária seja um elemento crucial que vai determinar quem vai ganhar as eleições".

De acordo com Miguel de Barros, outro fator será o carisma e os "candidatos exploram ao máximo aquilo que a sua figura possa representar", com uns a escolherem a bandeira da estabilidade, outros da paz, do futuro ou do resgate da dignidade internacional do país "porque cada um entende que é dentro desse âmbito que o seu carisma pode ser o elemento determinante do comportamento eleitoral".

O analista referiu que vai pesar ainda o voto dos jovens e das mulheres.

"O voto dos jovens vai pesar e vai demonstrar como é que a juventude está a percecionar as dinâmicas socio-políticas no país e o voto das mulheres vai determinar também porque são os dois grupos maioritários da sociedade", onde mais de metade da população é composta mulheres e também cerca de metade são jovens entre os 15 e os 35 anos.

"O candidato que conseguir trazer maior aproximação àquilo que são as agendas desses dois grupos, juntamente com a dimensão partidária e carismática, será o vencedor das eleições", defendeu.

Para o analista, estas eleições "são especiais" porque acontecem "num contexto de maior dinamismo político" e porque a sociedade civil está "muito mais atenta, muito mais interventiva, não apenas no sentido da fiscalização, mas também do protesto público de rua e ao mesmo tempo de vigilância" na "desconstrução do discurso político ao nível das redes sociais".

A capacidade que os candidatos terão de mobilizar recursos para o país também poderá ter peso, considerou, sobretudo nas zonas rurais "onde o Estado é mais distante e a presença das instituições é mais descontínua ou mais efémera".

Questionado sobre se estas eleições poderão resolver a crise política que tem marcado o país nos últimos anos, Miguel de Barros considerou que "não acabam com a crise mas dão possibilidade de clarificação do regime" porque alguns candidatos têm "uma linha de continuidade, enquanto outros estão em linha de rutura, "não sendo clara a sua visão" sobre a Constituição e a sua relação com o parlamento e com o atual Governo.

Sobre a contestação à presença da comunidade internacional por parte de alguns candidatos, considerou que se trata de manipulação e uma postura utilizada "como um instrumento populista para criar uma espécie de sentimento anti-comunidade internacional, quando é uma questão falaciosa" porque foram os guineenses a pedirem a sua presença no país.

O golpe de Estado de 2012 gerou uma "reação dos guineenses" porque "tanto a população da Guiné-Bissau no país como na diáspora têm estado muito atentos e ao mesmo tempo com um comportamento de denúncia e reprovação a todos os elementos que são produtores de instabilidade", referiu o sociólogo.

"O golpe de 12 de abril [de 2012], que foi um golpe às eleições, creio que acabou por ser um elemento benéfico porque permitiu uma efervescência de um novo movimento social contestatário, sobretudo nas ruas e que veio pôr em causa, por um lado, aquilo que é o papel das Forças Armadas, mas também o comportamento dos atores políticos", defendeu.

Segundo Miguel de Barros, "estes quatro ou cinco anos de instabilidade governativa levaram os guineenses a adotarem também um comportamento muito mais pró-ativo de participação em relação à construção democrática e com um nível de consciência politizada bastante forte".

Sobre a campanha, considerou que os candidatos do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, e do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G15), Umaro Sissoco Embaló, foram os que conseguiram "ter a maior mobilização popular em todos os seus comícios".

Por outro lado, referiu que a candidatura do atual Presidente, José Mário Vaz, que, "na ausência de apoio de partidos políticos com representação parlamentar, perdeu fulgor em termos de capacidade de mobilização pública e adesão aos comícios".

Mais de 760 mil eleitores escolhem no domingo o próximo Presidente entre 12 candidatos. A campanha eleitoral termina na sexta-feira e no país estão 23 observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 54 da União Africana, 60 da CEDEAO e 47 dos Estados Unidos da América.