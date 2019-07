Apoio português a Timor-Leste foi fruto de negociação "consistente" e alargada diz embaixador

Lusa08 Jul, 2019, 07:58 | Mundo

"O Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2019-2023 é um documento conjunto que foi assinado depois de uma negociação muito consistente, envolvendo todos os Ministérios setoriais", disse José Pedro Machado Vieira, em declarações à Lusa.

"É um documento em que os dois países concordaram numa série de princípios, incluindo a liderança do país beneficiário e outros princípios como o desenvolvimento sustentável. Traduz uma confluência de vontades...", acrescentou.

José Pedro Machado Vieira falava à Lusa depois de, na semana passada, o Governo timorense ter apresentado pela primeira vez aos parceiros de desenvolvimento as linhas essenciais da sua nova política de assistência externa.

Um documento que "dá alguma preferência ao financiamento direto" do Orçamento do Estado, modelo que não é normalmente o usado pela maioria dos doadores, incluindo Portugal, e que por isso suscitou preocupações entre vários países.

"Foi um assunto que nos foi apresentado naquele momento. No fim da reunião as autoridades timorenses demonstraram disponibilidade para discutir a nova política com os parceiros e isso é muito positivo", disse.

"Importa recordar que a política de gestão de ajuda externa anterior foi consolidada após bastante diálogo com os parceiros e penso que isso vai voltar a acontecer", afirmou.

Durante a reunião com os Parceiros de Desenvolvimento em Timor-Leste (TLDP 2019), da semana passada, o diplomata apresentou os elementos centrais da cooperação portuguesa, contidos em grande parte no novo Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2019-2023, iniciativa com um envelope financeiro indicativo de 70 milhões de euros assinada no mês passado em Lisboa.

O encontro de Díli, disse na altura, foi uma oportunidade para o diálogo e um sinal do compromisso do executivo com "o reforço da relação com parceiros de desenvolvimento" de Timor-Leste.

"Portugal é um parceiro empenhado na sua relação com Timor-Leste e na programação da sua cooperação bilateral, tendo sempre procurado alinhar a sua ação com as prioridades identificadas pelo Governo timorense, tendo em conta as suas mais-valias e a articulação com outros doadores presentes no terreno", sublinhou.

Timor-Leste tem sido dos principais beneficiários da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) concedida por Portugal, que no ano passado ultrapassou os 13 milhões de euros, com destaque particular para o setor da educação (84,5% da ajuda).

"Este valor demonstra bem a importância atribuída por Portugal e Timor-Leste a uma área estruturante para o desenvolvimento do país", sublinhou.

O novo PEC centra-se em 3 setores de intervenção prioritários, nomeadamente a "Consolidação do Estado de Direito e Boa Governação", a "Educação, Formação e Cultura" e o "Desenvolvimento Socioeconómico inclusivo".