Após "exame". Máquina de guerra israelita nega ter atacado coluna humanitária

O exército israelita veio esta sexta-feira negar, com base no que descreveu como "o exame realizado pelo comando", ter atacado uma coluna humanitária em Gaza no passado dia 29 de fevereiro, argumentando que os "soldados dispararam contra suspeitos". Os disparos fizeram, segundo o balanço do movimento radical palestiniano Hamas, pelo menos 115 mortos entre os civis que ali procuravam obter bens essenciais.