Após polémica. China garante respeitar soberania de ex-nações soviéticas

"O lado chinês respeita o estatuto de soberania dos Estados após o colapso da União Soviética", assegurou a porta-voz do MNE chinês, Mao Ning, após questionada por jornalistas sobre se apoiava as declarações do embaixador em Paris.



Questionada em concreto sobre a soberania da Ucrânia, a porta-voz vincou mais uma vez a "objetividade e justiça" na posição chinesa. "A União Soviética era um Estado federal e externamente estava, como um todo, sujeita ao direito internacional. Assim sendo, após a dissolução da União Soviética, as várias repúblicas mantêm o estatuto de Estados soberanos", afirmou.



Ning acrescentou que apenas os Estados soberanos podem tornar-se membros oficiais das Nações Unidas. "E o país que mencionam é um membro das Nações Unidas", disse, referindo-se à Ucrânia.



Na sexta-feira, em entrevista a uma estação francesa de televisão, o embaixador chinês Lu Shaye declarou que as antigas nações soviéticas, como a Ucrânia, não possuíam "um verdadeiro estatuto a nível do direito internacional".



Do lado do Governo francês, um funcionário citado pela agência Reuters avançou que haverá esta segunda-feira uma discussão "muito firme" entre o embaixador chinês e o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros.



Esta não é a primeira vez que Lu Shaye é convocado pelo MNE francês para prestar declarações desde que é embaixador. Uma das ocasiões foi após sugerir que a França estava a abandonar pessoas idosas em lares durante a pandemia de covid-19.

Vários ministros dos Negócios Estrangeiros de países europeus apressaram-se a condenar as declarações do embaixador chinês. “Os comentários são totalmente inaceitáveis”, considerou o MNE da Chéquia, Jan Lipavsky. “Espero que os superiores deste embaixador resolvam a situação”.



O homólogo da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, disse por sua vez que os três países bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia, todas ex-nações soviéticas) vão convocar representantes chineses para pedirem oficialmente esclarecimentos sobre as declarações.



Já o MNE luxemburguês, Jean Asselborn, considerou um “erro” os comentários do embaixador chinês e afirmou que estão a ser feitos esforços para acalmar a tensão levantada após a polémica.



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que os 27 vão esta segunda-feira, durante uma reunião, "abordar e recalibrar a estratégia europeia em relação à China" e que os comentários do embaixador Lu fariam parte da discussão.



"Teremos de continuar as discussões sobre a China, já que esta representa um dos nossos maiores assuntos de política externa", declarou aos jornalistas.



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, já adiantou que na próxima cimeira de líderes da UE, em junho, será debatida a posição dos 27 quanto à China e as futuras relações com Pequim.



