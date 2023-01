Após protesto em Estocolmo. Turquia diz que não irá apoiar entrada da Suécia na NATO

, disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esta segunda-feira.O aviso do presidente turco surge em resposta a uma manifestação autorizada pelas autoridades suecas, no fim-de-semana, em que um político dinamarquês de extrema-direita queimou o Corão frente à embaixada da Turquia em Estocolmo.





A reação turca à manifestação em Estocolmo não tardou e houve manifestações junto às representações diplomáticas da Suécia em Ancara. “Acordem, muçulmanos. Protejam o nosso Corão”, diziam os manifestantes.

Em resposta, a Turquia cancelou a visita do ministro da Defesa da Suécia no sábado por considerar que já não tinha “sentido nem importância”. A visita do ministro sueco da Defesa a Ancara tinha como objetivo pôr fim aos entraves da Turquia à adesão da Suécia à NATO.

Entrada da Suécia na NATO em risco

Este não é o primeiro aviso de Ancara para Estocolmo.Em resposta a este incidente diplomático, a Turquia decidiu impor uma nova exigência para a entrada da Suécia na NATO, que passa pelo envio de 130 “terroristas” para a Turquia.A Suécia, juntamente com a Finlândia, submeteu o pedido para adesão à Aliança Atlântica o ano passado, por considerarem que a sua segurança estava em causa após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A entrada de novos países na NATO deve ser validada pelos 30 Estados-membros. Por enquanto, os dois países nórdicos só contam com a aprovação de 28 Estados-membros, já que a Turquia e a Hungria ainda não deram “luz verde”.

Para além da deportação ou extradição dos indivíduos acusados por Ancara de pertencerem a organizações terroristas, a Turquia exige ainda, particularmente à Suécia, medidas concretas contra militantes curdos que culpa por uma tentativa de golpe em 2016.Apesar de reconhecer que a Suécia tem tomado “decisões positivas”, a Turquia disse, na semana passada, que ainda existem “passos importantes a serem dados” e exigiu mais “medidas positivas”, lamentando as restrições que permanecem às exportações suecas de equipamentos militares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia disse que não queria comentar de imediato as declarações do presidente turco desta segunda-feira, mas garantiu que a Suécia “respeitará o acordo existente entre Suécia, Finlândia e Turquia sobre a nossa candidatura à NATO”, referindo-se ao memorando assinado em conjunto em junho, no qual os três países descrevem como podem intensificar a sua colaboração.



Protestos contra queima do Corão





A queima de um exemplar do Alcorão por um elemento da extrema-direita em Estocolmo gerou uma onda de ingnação e protestos.





Em Bagdade, um polícia e sete manifestantes ficaram feridos esta segunda-feira durante uma manifestação organizada defronte da embaixada da Suécia na capital iraquiana.







A manifestação ocorreu a pedido de grupos pró-Irão muito ativos no Iraque, um país maioritariamente muçulmano. Entre outras, os manifestantes gritaram palavras de ordem como "não à Suécia, sim ao Alcorão".



Na vizinha Síria, em al-Bab, uma cidade do norte sob o controlo das forças turcas, algumas centenas de pessoas também se manifestaram pelos mesmos motivos. Os manifestantes queimaram a bandeira sueca e entoaram palavras de ordem contra o país nórdico.







O principal grupo talibã paquistanês, o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), condenou a queima do Alcorão na Suécia, considerando o ato uma provocação à comunidade islâmica.



O TTP "condena fortemente este ato hediondo e exige veementemente que o mundo islâmico tome medidas práticas", disse o porta-voz do grupo talibã, Muhammed Khurasani, em comunicado.







A profanação e queima de bens sagrados islâmicos como o Alcorão "provoca um quarto da população mundial, ferindo os seus valores religiosos, as suas emoções e equivale a desafiar o seu orgulho religioso", explicou o porta-voz dos talibãs.



"Liberdade de opinião não significa que os bens do Islão devam ser profanados", acrescentou o TTP no comunicado, alegando que as leis internacionais foram violadas com este ato e pedindo à comunidade islâmica para que atue.