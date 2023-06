Após rebelião do grupo Wagner. "A Rússia saiu sempre mais forte das dificuldades"

“A Rússia saiu sempre mais forte e resiliente das dificuldades. É o que vai acontecer desta vez. Já sentimos que esse processo começou”, afirmou Lavrov numa conferência de imprensa em Moscovo.

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros concedeu uma entrevista ao correspondente da RTP em Moscovo, que pode ser vista esta sexta-feira, a partir das 20h45, na RTP1 ou na RTP3.

“Moscovo não é obrigado a dar explicações ou justificações sobre os acontecimentos no país. Estamos a agir de forma transparente. O presidente e todas as forças políticas do país já se pronunciaram. Se há dúvidas no Ocidente, isso é um problema deles”, acrescentou Lavrov.

Situação na Ucrânia



Para o ministro russo, o “Ocidente quer, de alguma forma, congelar o conflito na Ucrânia para ganhar tempo e enviar mais armas para o país”., acrescentando que o objetivo era “ver a Rússia perder no terreno e ver os seus líderes julgados” e só depois pressionar a paz na Ucrânia.Em relação às crianças ucranianas deportadas à força para a Rússia, Lavrov frisou que Moscovo “retirou crianças de orfanatos em zonas de guerra”. O Governo de Kiev identificou mais de 19 mil crianças que foram deportadas ou separadas de pais e tutores.O ministro russo dos Negócios Estrangeiros negou ainda que as tropas de Moscovo tenham atacado intencionalmente alvos civis na Ucrânia, frisando que os ataques visaram “apenas infraestruturas ou alvos militares”.Lavrov acusou ainda Kiev de colocar militares e armas em infraestruturas civis, como escolas e edifícios de apartamentos.Sobre a central nuclear de Zaporizhia, o governante acusa a Ucrânia de “puras mentiras” quando afirma que o Kremlin a planeia atacar.

Alargamento do Conselho de Segurança da ONU

Na conferência de imprensa, Lavrov apelou ainda ao alargamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas para dar mais representação aos países asiáticos, africanos e latino-americanos, de forma a quebrar o que apelidou de “dominação ocidental do mundo”.Lavrov reiterou também a acusação de Moscovo de que o Ocidente, “especialmente os Estados Unidos, estava a impedir a Rússia e a China de agirem de forma independente num mundo bipolar”.

Exportação de cereais

Em relação ao acordo de cereais do Mar Negro, Lavrov classifica a atitude do ocidente como “ultrajante”.As Nações Unidas e a Turquia mediaram a iniciativa para a exportação de cereais através do Mar Negro em julho de 2022 para ajudar a enfrentar uma crise alimentar global agravada pela invasão pela invasão da Ucrânia e pelo bloqueio dos portos.Moscovo já ameaçou não prorrogar o acordo para além de 18 de julho, a menos que seja satisfeita uma série de exigências, incluindo a retirada de obstáculos às exportações russas de cereais e fertilizantes.