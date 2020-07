Após terceiro teste, Presidente do Brasil continua infetado com Covid-19

Esta quarta-feira, o Palácio do Planalto informou que o terceiro teste feito a Bolsonado deu novamente positivo. O país ultrapassou os 80 mil mortos. Os especialistas acreditam que o Brasil possa atingir as 100 mil vítimas mortais, já no início de Agosto. A reportagem é do correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra.