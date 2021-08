Após visita do chefe da CIA. Israel promete autorizar construção de casas palestinianas

O anúncio de ambas as autorizações de construção - 1.000 para casas palestinianas, 2.000 para casas de colonos israelitas, tudo na chamada área C do território palestiniano - foi feito em separado no dia de hoje, quarta feira.





diário conservador israelita Jerusalem Post , explica, ainda assim, a inusual concessão aos palestinianos como resultado de uma pressão exercida pelo chefe da CIA, William Burns, que se reuniu separadamente com o primeiro ministro Naftali Bennett e com o ministro da Defesa, Benny Gantz. À saída da reunião, Gantz admitiu que Burns tinha insistido na "necessidade de reforçar a Autoridade Palestiniana, bem como outras forças moderadas da região".





Oded Revivi, o presidente de um colonato situado a sul de jerusalém, aplaudiu a autorização dada para a construção de casas palestinianas, explicando que essa autorização ajuda a legitimar o alargamento dos próprios colonatos. Trata-se, disse ele, de "um passo positivo que reforça os colonatos israelitas".



A extrema-direita israelita, incluindo o partido Yamina, do primeiro-ministro, tem-se oposto, pelo contrário, a qualquer decisão no sentido da agora anunciada por Gantz. E o Likud opôs-se ruidosamente pela voz do seu deputado Shlomo Karhi, dizendo: "Este governo maléfico colocou um muro de terror à volta das cidades israelitas, em vez de um muro de ferro para proteger o Estado de Israel".





Por seu lado, o deputado do Partido Sionista Religioso Michal Waldiger comentou: "A aprovação de 1.000 casas na Área C para palestinianos constitui de facto uma adopção dos planos da Autoridade Palestiniana para se apoderar da terra de Israel"





À esquerda, o movimento Paz Agora emitiu uma declaração condenando a autorização de mais um alargamentop dos colonatos: "A aprovação de 2.000 casas de colonos [na Área C] vem minar as possibilidades de restaurar a confiança dos palestinianos e constitui uma provocação à Administração Biden". Um outro grupo, dos Combatentes para a Paz, comentou: "A vergonhosa decisão de aprofundar a ocupação viola o status quo, bem como os acordos de coligação".