Apostador nos EUA ganha mais de 682 milhões de euros em lotaria

Lusa28 Mar, 2019, 07:49 / atualizado em 28 Mar, 2019, 08:03 | Mundo

"Vai ser uma primavera muito verde para o nosso primeiro vencedor do jackpot da Powerball de 2019" sublinhou o presidente do Grupo Powerball Product Group e CEO da New Mexico Lottery, em comunicado

"Um jackpot deste tamanho pode realizar muitos sonhos, não apenas para o vencedor, mas para todos os beneficiários da lotaria e para o estado, de sorte, de Wisconsin"

O `felizardo` que venceu a lotaria vai levar para casa o terceiro maior prémio da história do país. O recorde é de 1, 586 mil milhões de dólares: um prémio compartilhado por três apostadores.

A lotaria Powerball joga-se em 44 estados dos Estados Unidos, em Porto Rico e nas ilhas Virgens e conta com dois sorteios semanais: à quarta-feira e ao sábado.

Desde 26 de Dezembro que o primeiro prémio não saía a nenhum apostador.

Quem acertar na sequência de seis números, pode escolher entre receber o dinheiro de uma só vez, o que implica impostos muito elevados, ou em parcelas anuais ao longo de 29 anos.

As probabilidades de ganhar este prémio são de um para 292,2 milhões, segundo a página oficial na Internet do Powerball.