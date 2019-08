App palestiniana ajuda a evitar colonatos e bloqueios israelitas

Graça Andrade Ramos - RTP05 Ago, 2019, 12:19 / atualizado em 05 Ago, 2019, 12:27 | Mundo

Lançada em junho de 2019, a aplicação agrega informações sobre as atividades das forças de segurança de Israel, algo que nenhuma outra aplicação inclui.







Os mapas do navegador Doroob são igualmente mais fidedignos do que quaisquer outros e foi essa a primeira razão para o desenvolver.

A aplicação cobre igualmente a Faixa de Gaza, mas a maioria dos seus utilizadores usa-a na zona da Cisjordânia.

Em apenas dois meses, a aplicação palestiniana já agregou 200 mil utilizadores.







É financiada pela Ideal, uma empresa de software de automatização de transporte, igualmente presidida por Haleem. Este acrescenta que espera criar rendimento através do navegador também através de um serviço de entregas.

"Precisamos disto"

Desde 1967 que Israel domina a Cisjordânia, construindo colonatos para sustentar a sua posse do território e controlando as movimentações por questões de segurança.







Os palestinianos queixam-se de que os bloqueios de estradas e os postos de controlo prejudicam enormemente as atividades económicas e circulação de produtos.

No passado, os palestinianos recorriam à informação passada de boca em boca e ao Facebook para evitar e antecipar o tráfego e os encerramentos de estradas na Cisjordânia.







E enquanto o Waze é popular entre os israelitas, muitos palestinianos queixam-se de que a aplicação os leva para caminhos onde a sua circulação é restrita.

"Tivemos de desenhar os nosso mapas a partir do zero", explica o CEO do Doroob Technologies, Mohammad Abdel Haleem, de 39 anos e que, depois de se guiar pelo, acabou perdido algures entre as cidade de Belém e de Ramalah, na Cisjordânia."O muro, os postos de controlo, os colonatos... Ode mapas nunca poderia traduzir da complexidade aqui existente", explica., para ajudar outros automobilistas a evitar os postos de controlos e barreiras de estrada que podem surgir quase do nada e criar enormes filas de tráfego.Auxilia-os igualmente a evitar os colonatos, onde os veículos palestinianos estão proibidos de entrar."Outraspodem dizer que a única forma de viajar entre algumas cidades paletinianas é através de um colonato", diz Abdel Haleem. "Estamos a tentar mudar isso".Apesar de alguns bloqueios de circulação serem permanentes, em períodos de maior tensão os controlos israelitas podem surgir em qualquer lugar sem aviso prévio."Precisamos de aplicações como esta para nos movermos na Palestina", reage Nicolas Harami, de 31 anos. "Outras aplicações não compreendem a nossa situação".