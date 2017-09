Apple apresentou novo iPhone 8

RTP12 Set, 2017, 20:11 / atualizado em 12 Set, 2017, 21:10 | Mundo

Foi na sede da Apple em Cupertino na Califórnia, que foram apresentados os últimos modelos de telemóvel: o iPhone 8, o iPhone 8 Plus e o iPhone X.



As principais novidades são o carregamento ser possível através de wireless e o aparelho ter vidro na parte frontal e traseira.







Os novos equipamentos vão desde os 64 GB até aos 256 GB e têm novas proteções especiais para o choque, a água e o pó. O preço base do aparelho é de 584 euros, enquanto o 8 Plus será de 667 euros.



O iPhone X tem igualmente as duas faces em vidro com um ecrã denominado “Super Retina” de 5,8 polegadas com resolução de 4K. Este dispositivo vem equipado com reconhecimento facial.



Na apresentação em direto para todo o mundo via internet, foram apresentadas algumas fotografias que tinham a cidade de Lisboa como cenário.







Na apresentação foram também mostrados os novos Apple Watchs, que já permitem fazer chamadas ao invés da versão anterior.