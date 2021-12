Apple assina "acordo secreto" de 275 mil milhões com Pequim para conseguir isenções legais

A empresa registou 14,4 mil milhões de dólares de lucro naquele país no terceiro trimestre deste ano, o que representa um aumento de 58,2 por cento em relação ao período homólogo do ano passado.Este sucesso súbito deve-se em grande parte a um acordo assinado pelo diretor executivo da Apple, Tim Cook, com a China. O acordo manteve-se em segredo, tendo apenas sido revelado esta terça-feira pelo jornal The Information O acordo surgiu numa altura em que a multinacional norte-americana lutava para salvar a relação com as autoridades chinesas, que acreditavam que a empresa não estava a contribuir o suficiente para a economia local. Devido à repressão do governo chinês e à má publicidade, as vendas de iPhones na China caíram a pique.Em 2016, os administradores da Apple estavam preocupados face às medidas regulamentares de Pequim e às ameaças contra ativos como a Apple Pay, iCloud e App Store. Foi então que Tim Cook deu início a uma série de reuniões secretas com funcionários do Governo de Pequim e que culminariam no acordo bilionário.

Outros documentos, aos quais The Information teve acesso, mostraram que a promessa da Apple totalizou mais de 275 mil milhões de dólares em despesas no período de cinco anos.

O acordo foi assinado logo após Cook ter anunciado um investimento de mil milhões de dólares nachinesa Didi Chuxing. O