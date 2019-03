Apreendidos em Cabo Verde 2.960 estimulantes sexuais dissimulados em casacos de peles

Lusa20 Mar, 2019, 17:32 | Mundo

De acordo com uma nota enviada à comunicação social, a apreensão ocorreu no sábado, "durante uma inspeção de rotina realizada no Aeroporto Internacional Nelson Mandela", na Praia.

Foram apreendidas 37 caixas de estimulantes importados ilegalmente de Dacar, no Senegal.

Com o auxílio de um aparelho de scanner, foram intercetadas 2.960 unidades de estimulantes sexuais, em comprimidos, que se encontravam "dissimulados em casacos de peles dentro de uma bolsa".