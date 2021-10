Apresentação de estratégia global de vacinação. Até ao final de 2021, a meta é 40% da população mundial estar vacinada

"Hoje a OMS lança a estratégia para a vacinação ulterior, que todos temos de de realizar em conjunto para atingir as nossas metas para conseguir vacinar 40 por cento da nossa população até ao final deste ano e 70 por cento até meados do próximo ano".



Para alcançar esta meta, referiu o diretor-geral da OMS, serão necessários 11 mil milhões de doses de vacinas.



"Há produção e fornecimento de vacina suficientes para atingir as nossas metas desde que sejam distriuídas de forma justa".



Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, temos as "ferramentas para alcançar as metas" mas temos "de nos lembrar que as vacinas são um ferramenta poderosa mas não a única".