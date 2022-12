Apresentador russo pró-Kremlin traz críticas de soldados na linha da frente

A má qualidade da comida e da água foi apontada, no programa emitido na noite de domingo (madrugada em Lisboa), por elementos de uma tripulação de helicópteros. "Mas quem é que confecciona a vossa alimentação?", perguntou-lhes Soloviov. "Somos nós próprios", reponderam-lhe.

"Quando voam, levam sempre com eles pistolas e granadas, pois nenhum deles quer ser feito prisioneiro", afirmou Soloviov durante o referido programa. Os militares russos da força aérea fazem 3, 5 ou até 7 operação por dia, "consoante as necessidades", referiu.

Segundo Soloviov, na frente grassa também evidente descontentamento com a forma como o antigo comando conduziu a estratégia ofensiva das tropas russas. "Os golpes [contra a Ucrânia] deveriam ter sido mais contundentes", criticaram alguns militares.

O tenente-general na reserva Andrei Guriolov, deputado da Duma e participante no programa de Soloviov, advogou mesmo o "apuramento de responsabilidades do antigo comando" e disse confiar plenamente no general Serguei Surovikin, o actual responsável pelas operações militares na frente ucraniana.

Nesta sua digressão pela frente, o apresentador televisivo deu também conta do desagrado dos militares com a forma como certos sectores da sociedade encaram o duro conflito, rejeitando "estratégias defensivas e de conversações".

"Nós lutamos aqui, arriscamos a vida, vemos camaradas a morrer. Ligamos a TV e vemos mulheres e crianças a morrerem no Donbass [região ucraniana onde a russa alega que a comunidade russófona tem sido alvo de genocídio]. Não sabemos se o país sabe o que está a acontecer, se sabe o tipo de inimigo que estamos a enfrentar", disse um militar.

"Para o Ocidente e a Ucrânia, quantos mais russos morrerem melhor (...). Não é por acaso que levamos sempre granadas no bolso, quando levantamos voo. É que conhecemos o tipo de inimigo com que estamos a lidar", afirmou outro soldado ao apresentador do Canal 1 transmite.

Segundo Soloviov, o objetivo da ida ao terreno foi observar os efeitos da recente mobilização parcial e o Ministério da Defesa assegurou total acesso a soldados, médicos, artilheiros e trabalhadores de uma fábrica de equipamentos militares.

O apresentador pró-Kremlin disse ter ficado "impressionado" com o alto grau de profissionalismo e moral de todos, apesar das críticas.

Os militares russos "não têm medo de nada, falam abertamente de tudo, dizem o que têm a dizer frontalmente", disse Soloviov.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus --, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.755 civis mortos e 10.607 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.