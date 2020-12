Aprovação da "bazuca" é "mais do que um alívio, é um entusiasmo"

O primeiro-ministro considera que a aprovação pelos líderes europeus do acordo do quadro orçamental até 2027 e do Fundo de Recuperação é "mais do que um alívio, é um entusiasmo" poder contar com os fundos necessários para a recuperação económica dos Estados -membros.