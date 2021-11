Aprovado o Pacto Climático de Glasgow

Com 24 horas de atraso, foi finalmente aprovado o Pacto Climático de Glasgow. A cimeira do clima das Nações Unidas adoptou uma declaração final, com uma alteração de última hora proposta pela Índia, que suaviza o apelo ao fim do uso de carvão. Uma reviravolta criticada por muitos países.