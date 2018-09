Partilhar o artigo Aproximação do Florence obriga a evacuação de vários Estados até ao meio-dia Imprimir o artigo Aproximação do Florence obriga a evacuação de vários Estados até ao meio-dia Enviar por email o artigo Aproximação do Florence obriga a evacuação de vários Estados até ao meio-dia Aumentar a fonte do artigo Aproximação do Florence obriga a evacuação de vários Estados até ao meio-dia Diminuir a fonte do artigo Aproximação do Florence obriga a evacuação de vários Estados até ao meio-dia Ouvir o artigo Aproximação do Florence obriga a evacuação de vários Estados até ao meio-dia