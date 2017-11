Arábia Saudita acusa Irão de "agressão"

Jorge Almeida - RTP07 Nov, 2017, 16:32 / atualizado em 07 Nov, 2017, 16:40 | Mundo

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, acusou o Irão de um ato “agressão militar direta” por ter fornecido mísseis aos rebeldes houthi do Iémen.



No passado sábado, um míssil proveniente do Iémen foi intercetado por defesas antiaéreas quando tinha como alvo o aeroporto internacional King Khaled, situado a 11 quilómetros a nordeste de Riade, a capital da Arábia Saudita.







Algumas partes do míssil balístico, alegadamente um Burkan H2, caíram dentro da área do aeroporto, mas não causaram vítimas.



O ataque “pode ser considerado um ato de guerra”, segundo a imprensa estadual saudita, que cita uma conversa telefónica entre o príncipe e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido.



Boris Johnson expressou a sua condenação pelo lançamento do míssil e posicionou-se ao lado da Arábia Saudita para “enfrentar ameaças à segurança”.



O movimento rebelde houthi é a denominação mais comum do movimento político-religioso Ansar Allah, que luta contra o governo do Iémen e que tem sido alvos de ataques de uma coligação liderada pela Arábia Saudita.

Irão nega acusações

As autoridades iranianas já vieram negar qualquer apoio ao movimento houthi. O ministro das Relações Externas, Mohammad Javad Zarif, afirmou que as “guerras de agressão” da Arábia Saudita e o “bullying regional” são uma ameaça para o Médio Oriente.







O ministro saudita dos Negócios Estrangeiros, Adel al-Jubeir, disse segunda-feira numa entrevista à CNN que o movimento libanês Hezbollah também estava envolvido.



“Foi um míssil iraniano lançado pelo Hezbollah a partir do território controlado pelos houthis do Iémen”, referiu.



A organização Human Rights Watch afirmou, por sua vez, que o lançamento de um míssil contra um aeroporto civil é um crime de guerra.