Arábia Saudita autoriza sobrevoo do seu espaço aéreo

As autoridades de Riade, através do organismo público responsável pela gestão da aviação civil, anunciaram que vão permitir "a passagem no espaço aéreo do reino dos voos em direção e procedentes dos Emirados Árabes Unidos de e para todos os países".

O anúncio da Autoridade geral saudita da aviação civil, citado pela agência oficial SPA, não refere especificamente qualquer país, mas surge dois dias depois da realização do primeiro voo comercial direto entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, um marco nas relações entre os dois países, que no passado dia 13 de agosto anunciaram, num gesto classificado como histórico, ter decidido estabelecer laços diplomáticos.

Momentos depois do anúncio da decisão saudita, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, veio confirmar, por seu lado, as informações sobre os voos diretos entre o território israelita e os Emirados Árabes Unidos.

"Os aviões israelitas e de todos os países poderão voar diretamente de Israel para Abu Dhabi e o Dubai e regressar", declarou Netanyahu, num breve vídeo.

Na segunda-feira, o voo LY971 - utilizando o código telefónico internacional dos Emirados - da companhia aérea israelita El Al chegou aos Emirados.

A bordo do Boeing 737 estava uma delegação norte-americana e outra israelita.

Apesar de Riade não ter relações com o Estado hebreu, o aparelho da companhia aérea israelita El Al sobrevoou o espaço aéreo saudita, gesto que foi assinalado pela comitiva norte-americana, liderada por Jared Kushner, genro do Presidente Donald Trump e conselheiro na Casa Branca.

O passo dado por Abu Dhabi é uma mudança no consenso histórico no seio da Liga Árabe, que rejeita o estabelecimento de relações com Israel até que haja um acordo de paz com os palestinianos.

As autoridades sauditas têm insistido em diversas ocasiões na necessidade de existir um acordo para o conflito israelo-palestiniano.

"As posições firmes e permanentes do reino em relação à causa palestiniana não irão mudar com a autorização do sobrevoo do seu espaço aéreo", afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, o príncipe Fayçal Ben Farhane, na rede social Twitter.

O acordo de normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, negociado pelos Estados Unidos, foi fortemente rejeitado pelos palestinianos, que o classificam como uma traição à causa palestiniana.

Abu Dhabi e Telavive têm multiplicado os contactos em diversas áreas desde o anúncio do acordo.