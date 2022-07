Arábia Saudita autoriza voos israelitas a cruzar o seu espaço aéreo sem restrições

O Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, apelidou de "histórica" a decisão do reino saudita, que inclui os voos de e para Israel, sem restrições.

Esta mudança vai permitir às companhias aéreas israelitas encurtar significativamente as rotas para a China, Índia e Tailândia.

O anúncio surge durante a digressão ao Médio Oriente do presidente dos EUA, Joe Biden, que mediou uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita, que não têm relações diplomáticas.

Sullivan disse que o anúncio é o "resultado" da diplomacia "persistente" e "de princípio" do presidente com a Arábia Saudita durante "muitos meses" e culminará hoje na visita ao reino, onde se vai encontrar com o príncipe herdeiro saudita e governante de facto, Mohammed bin Salman.

Na sequência dos "Acordos de Abraham", que permitiram a Israel normalizar as relações com alguns dos seus vizinhos na região, a Arábia Saudita já autorizava que as companhias aéreas israelitas voassem através do seu espaço aéreo, mas apenas para os Emirados Árabes Unidos.